11.12 12:49 MIGnews.com

"Ликуд" назначила дату праймериз: Саар против Нетаниягу

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Партия "Ликуд" проведет праймериз чуть более чем через две недели, 26 декабря. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который возглавлял "Ликуд" с декабря 2005 года и занимал пост премьер-министра с марта 2009 года, встретится с претендентом Гидеоном Сааром, бывшим министром, который вернулся в Кнессет в этом году после пятилетнего перерыва в политике.Нетаниягу, которому предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, поддерживает большинство законодателей партии, в то время как всего два депутата - Михал Шир и Йоав Киш - публично предложили поддержку Саару.Претендент приветствовал соглашение, устанавливающее дату проведения праймериз для руководства "Ликуда", и заявил, что он сможет обеспечить "прорыв" для прекращения "продолжающегося политического кризиса"."Я проведу позитивную, чистую и уместную кампанию и представлю повестку дня для будущего Израиля", - сказал Саар.Кнессет проголосовал 50: 0, чтобы предварительно одобрить законопроект о роспуске Кнессета и проведении новых выборов 2 марта. Кнессет должен завершить роспуск 22-го Кнессета к полуночи среды.