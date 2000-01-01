11.12 12:28 MIGnews.com

"Разрешения" на продажу подлодок египтянам "не нашли"

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На заседании окружного суда Тель-Авива прокурор Сара Блю дала ответ на запрос Движения за Качественное Правительство предъявить документ, “дающий разрешение” на продажу немецких подлодок Египту.Госпожа Блю сообщила следующее: “Мы рассматриваем петицию, поданную на основании Акта о Свободе Информации. Мы не прячемся за за отговорками и извинениями. Мы провели несколько проверок, мы даже провели физическое изучение неотсканированных документов. Этот документ найден не был. Закон говорит, о том, что должны были быть приложены усилия к поиску запрошенного документа - и мы такие усилия приложили”.