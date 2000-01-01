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Семье, получающей деньги из ПА, отказано в выплатах | Фото:11.12 12:22   MIGnews.com

Семье, получающей деньги из ПА, отказано в выплатах

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит заявил в среду, 11 декабря, что поддерживает отказ в выплате государственной помощи семье из Восточного Иерусалима, которая получает платежи "за убийство" от Палестинской администрации.

Семья запросила экономическую поддержку в Национальном страховом институте (NII или Bituach Leumi), но их запрос был отклонен, поскольку они не представили документы, касающиеся платежей от ПА. Палестинское правительство выплачивает значительные средства и предоставляет существенные пособия семьям палестинцев, арестованных за преступления, связанные с терроризмом.

На прошлой неделе Международный уголовный суд поднял вопрос о рассмотрении таких платежей как потенциального военного преступления.

Однако ПА заявляет, что производит платежи для поддержки семей, которые невиновны и потеряли кого-то, кто часто является основным источником дохода. ПА также иногда признает, что платит, чтобы сохранить лояльность палестинского населения.

После отказа семья, которую не идентифицировали в СМИ, обратилась в Иерусалимский областной трудовой суд, который также отклонил иск. В итоге, истцы направили запрос в Национальный трудовой суд, который попросил Мандельблита высказать свое юридическое заключение по этому вопросу.

Мандельблит сказал, что хотя семья переведет средства, полученные от ПА заключенному, но, как только деньги попадают в семью, они имеют исключительный контроль над ними и иногда используют их. Кроме того, Мандельблит заявил, что само получение этих средств от ПА на террористическую деятельность заключенного противоречит израильскому законодательству.

Исходя из этих соображений, Мандельблит заявил, что решение об отказе верно.


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