11.12 12:01 MIGnews.com

Готовится роспуск Кнессета 22-го созыва

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Менее чем через три месяца после последних всеобщих выборов в Израиле Кнессет готовится к самороспуску в среду, 11 декабря, для отправки страны на третьи выборы.Организационный комитет Кнессета провел заседание в среду утром, чтобы ускорить ожидаемый роспуск 22-го Кнессета, после того как премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава "Кахоль Лаван" Бенни Ганц не смогли сформировать новое правительство.На встрече обсуждались планы официального роспуска Кнессета и назначение выборов на 2 марта. У депутатов остается время до полуночи, чтобы попытаться сформировать правительство. Если у них этого не выйдет - роспуск."Это не счастливый день для Кнессета", - сказал Ави Ниссенкорн ("Кахоль Лаван") на открытии утреннего заседания."Мы надеемся, что в последнюю минуту произойдут изменения, и, хотя мы надеемся на изменения, мы должны продолжить этот процесс. Я всегда думал, что первые законопроекты, которые я внесу, будут касаться социальных вопросов, а не роспуска Кнессета."Депутат Одед Форер (НДИ), в свою очередь, предложил, чтобы Кнессет отменил статус дня выборов в качестве оплачиваемого отпуска для не избирателей.Ниссенкорн выступил против предложения, сказав: "Это драматический день, нам не нужно наказывать граждан за то, что мы идем на выборы в третий раз."