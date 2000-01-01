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Куда пропало разрешение на продажу подлодок Египту 11.12 11:46   MIGnews.com

Куда пропало "разрешение" на продажу подлодок Египту

Окружной суд Тель-Авива рассмотрит петицию Движения за Качественное Правительство с требованием предъявить документ, в котором Израиль снимает свои возражения против продажи немецких подлодок Египту.

Документ якобы был составлен в 2015 году.

Движение за Качественное Правительство подало требование министерству обороны в декабре 2018 года. Министерство обороны через некоторое время сообщило о том, что требование “рассматривается”. Через шесть месяцев министерство обороны сообщило, что передача документа должно быть одобрено прокуратурой, поскольку он является частью “дела 3000”.

В августе журналист 13-го канала израильского ТВ Равив Дрюкер опубликовал репортаж о том, что Нетаниягу”одобрил” продажу немецких подлодок египтянам - с тем, чтобы получить от канцлера Ангелы Меркель существенную скидку при покупке немецких субмарин для Израиля.

Ганор поведал о “нарушениях” в ходе заключения гигантской сделки по покупке германских субмарин и военных кораблей для израильских ВМС.

Государственный свидетель Мики Ганор утверждает, что Нетаниягу “разрешил” немцам заключить контракт с Египтом на продажу современных субмарин, в обмен на предоставление очень большой скидки Израилю.

Израилю якобы предоставили скидку в 500 миллионов долларов при покупке шестой подлодки.

Нетаниягу заявил следователям, что не сообщал министру обороны и начальнику Генштаба подробностей сделки потому, что речь идет о “государственном секрете”.

Ганор, бывший представителем германского концерна Thyssenkrupp, производителя подлодок, в Израиле заявил, что Германия обусловила скидку тем, что Израиль даст свое согласие на продажу подлодок ВМС Египта. 13-й канал сообщает, что между Израилем и Германией существует соглашение, в соответствии с которым Берлин не будет продавать современные вооружения соседям Израиля без одобрения Иерусалима.

В марте Нетаниягу признал, что не сообщал о подробностях сделки тогдашним министру обороны и начальнику Генштаба ЦАХАЛа Моше Яалону. Он сказал: "Мои мотивы были исключительно продиктованы причинами государственной безопасности. В Государстве Израиль есть секреты, которые известны только премьер-министру и очень небольшому числу людей".


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