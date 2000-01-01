11.12 11:35 MIGnews.com

Ливан осудил угрозу Ирана сравнять с землей Тель-Авив

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Министр обороны Ливана Элияс Бу Сааб прокомментировал заявления высокопоставленного сановника Корпуса стражей исламской революции Мортезы Корбани, пригрозившего “сравнять с землей Тель-Авив с территории Ливана”.Сааб заявил: “Если заявление и действительно прозвучало, оно является неприемлемым и нарушает принцип суверенитета Ливана, который поддерживает дружеские отношения с Ираном”.Министр, член Свободного Патриотического Движения, союзника “Хизбаллы” подчеркнул: “Независимость Ливана не должна пострадать ни при каком раскладе”.