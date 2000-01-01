11.12 10:57 MIGnews.com

Мики Зоар: шила в мешке не спрячешь, я устал от Либермана

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Глава фракции Ликуд в Кнессете Мики Зоар прокомментировал последнюю серию нападок лидера НДИ Авигдора Либермана против Биньямина Нетаниягу.В эфире радиостанции КАН Бет Зоар заявил: “Шила в мешке не спрячешь, я устал тратить время на этого человека. Либерман сегодня утром написал пост, направленный против Нетаниягу. В нем он пишет: “ Для меня цель никогда не оправдывала средства, и я не не обменивал принципы на кресла”. Пусть он сядет напротив зеркала, посмотрит в него хорошенько и пусть разберется сам с собой”.