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`Макрон, мы идем за тобой!`: массовые протесты во Франции | Фото:11.12 10:50   MIGnews.com

"Макрон, мы идем за тобой!": массовые протесты во Франции

Сотни тысяч людей приняли участие в демонстрациях по всей Франции в шестой день транспортной забастовки против пенсионных реформ. Протесты начались за день до того, как правительство президента Эммануила Макрона обнародовало детали запланированной реформы.

По оценкам министерства внутренних дел, около 339 000 человек приняли участие в общенациональных демонстрациях - заметно меньше в первый день протестов 5 декабря, когда более 800 000 человек вышли на улицы.

"Учитывая глубину недовольства, необходимо привлечь больше людей на улицы", - заявил журналистам глава левого движения Филипп Мартинес перед началом протестов в Париже. Позади Мартинеса протестующие скандировали "Макрон, мы идем за тобой" и размахивали транспарантами с надписью "бей или умри от голода".

Макрон намерен упростить систему из более чем 40 отдельных пенсионных планов. По мнению его правительства, более эффективной будет единственная система, основанная на баллах, предоставляя каждому пенсионеру одинаковые права на каждый внесенный евро.

Профсоюзы заявили, что Макрон хочет лишить работников заработанных трудовых льгот и угрожает их качеству жизни. Забастовки последовали за месяцами переговоров. Между тем, премьер-министр Франции Эдуард Филипп предупредил членов парламента от правящей партии приготовиться к дальнейшему пути.


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