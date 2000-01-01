11.11 10:01 MIGnews.com

Депутат НДИ: Замминистра Меир Поруш - антисемит

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Депутат Партии Наш Дом - Израиль Марк Ифраимов ответил жестким постом на заявления заместителя министра образования Меир Поруша (Яадут А-Тора).Ифраимов опубликовал в фейсбук пост, в котором пишет: “Прошлой ночью я слушал программу Яакова Эйхлера. Тот пригласил депутата Меира Поруша из Яадут а-Тора и говорил о том, как ему больно от разделения, ненависти и тому подобного. И тут же он добавляет, что Либерман отверг его, потому что он - религиозный еврей, а с русскими так никто не поступает. Поруш сказал: только представьте, что мы бы настаивали на том, что русские не могут войти в состав коалиции”.Ифраимов пишет: “Так, дорогой член Кнессета Поруш, у меня есть просьба. Если определяешь себя в качестве религиозного еврея, несмотря на то, что принадлежишь только к одному из многих ультра-ортодоксальных течений в широкой и разнообразной религиозной публике, а меня называешь “русским” - появляется проблема. С твоей точки зрения - ты кошерный еврей, а я - гой, несмотря на то, что ты вообще меня не знаешь. К твоему сведению, “русские” живут в России, а те “русские” к которым ты обращаешься - представители богатейшего еврейского наследства, не менее богатого, чем твое”.Ифраимов завершил свой пост следующими словами: “Если ты определяешь русскоговорящих евреев “русскими” и тем самым отрицаешь их еврейство, ты - антисемит”.