Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Депутат НДИ: Замминистра Меир Поруш - антисемит 11.11 10:01   MIGnews.com

Депутат НДИ: Замминистра Меир Поруш - антисемит

Депутат Партии Наш Дом - Израиль Марк Ифраимов ответил жестким постом на заявления заместителя министра образования Меир Поруша  (Яадут А-Тора).

Ифраимов опубликовал в фейсбук пост, в котором пишет: “Прошлой ночью я слушал программу Яакова Эйхлера. Тот пригласил депутата Меира Поруша из Яадут а-Тора  и говорил о том, как ему больно от разделения, ненависти и тому подобного. И тут же он добавляет, что Либерман отверг его, потому что он - религиозный еврей, а с русскими так никто не поступает. Поруш сказал: только представьте, что мы бы настаивали на том, что русские не могут войти в состав коалиции”.

Ифраимов пишет: “Так, дорогой член Кнессета Поруш, у меня есть просьба. Если определяешь себя в качестве религиозного еврея, несмотря на то, что принадлежишь только к одному из многих ультра-ортодоксальных течений в широкой и разнообразной религиозной публике, а меня называешь “русским” - появляется проблема. С твоей точки зрения - ты кошерный еврей, а я - гой, несмотря на то, что ты вообще меня не знаешь. К твоему сведению, “русские” живут в России, а те “русские” к которым ты обращаешься  - представители богатейшего еврейского наследства, не менее богатого, чем твое”.  

Ифраимов завершил свой пост следующими словами: “Если ты определяешь русскоговорящих евреев “русскими” и тем самым отрицаешь их еврейство, ты - антисемит”. 


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:09
500 военнослужащих США останутся в Сирии
11:00
Асад: "Израиль завоевал нашу землю"
10:56
Рядом с трупом любовницы: "Наполеон" СПбГУ принимал гостей
10:36
В Рош-Пине разбиты 16 магазинов  
10:15
Иран и Россия запускают новый этап строительства реакторов
09:40
Полина Гагарина расплакалась от выступления Клинаева  
09:33
Это ловушка: Иран отвергает наличие урана на секретной базе
09:21
Яадут А-Тора: оле хадаш Либерман говорит нам, что делать
09:01
Видео: ЧП с буйным пассажиром на станции Бейт-Йешуа  
08:56
Известна последняя просьба сатирика Михаила Задорнова
08:35
Асад не уверен в смерти аль-Багдади: возможна хирургия лица
08:12
Загрязнение в центре Израиля из-за военной промышленности
07:49
В самолете El Al обнаружили неисправность во время полета
07:31
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus