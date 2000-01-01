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Яадут А-Тора: оле хадаш Либерман говорит нам, что делать 11.11 09:21   MIGnews.com

Яадут А-Тора: оле хадаш Либерман говорит нам, что делать

Заместитель министра образования Израиля Меир Поруш (Яадут А-Тора) прокомментировал “ультиматум” Авигдора Либермана Бени Ганцу и Биньямину Нетаниягу.

Либерман потребовал от Нетаниягу расформировать правый блок и отказаться от союза с ультраортодоксальными партиями.

Поруш заявил: "Поведение Либермана - просто отвратительно.  И когда у него было пять мандатов, и теперь, когда у него есть восемь. У нас есть 600 тысяч голосов.  И он - оле хадаш (новый репатриант) из бывшего СССР и говорит, что нам делать. Месяц назад он вовсе не хотел Нетаниягу  на посту премьер-министра, теперь он согласен. И мы еще не дошли до последней минуты - все может измениться". 

Поруш также прокомментировал тот факт, что в Израиле на протяжении 12 последних месяцев нет правительства: “В министерствах такое ощущение, что нет  царя. Йешивам повезло - бюджет на 2019 провели уже в 2018. Это - просто чудо”.

на вопрос о том, решится ли Нетаниягу разорвать союз с ультраортодоксами, Поруш ответил: “Каждый человек задает себе этот вопрос. Но Нетаниягу понимает, что он мог просить мандат на формирование правительства только благодаря поддержке ультраортодоксальных партий. Мы все время следим за тем, чтобы никто не сбежал”.


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