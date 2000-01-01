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Это ловушка: Иран отвергает наличие урана на секретной базе | Фото:11.11 09:33   MIGnews.com

Это ловушка: Иран отвергает наличие урана на секретной базе

В воскресенье, 10 ноября, Иран отверг сообщения о том, что Международное агентство по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) обнаружило следы урана на базе, помеченной Израилем в прошлом году в качестве хранилища ядерных разработок.

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что высокопоставленный представитель МАГАТЭ заявил дипломатам на закрытом совещании в Вене, что Исламская Республика "уклоняется от попыток обнаружить источник техногенных и природных частиц урана, обнаруженных на складе в Тегеране".

В докладе говорится, что совещание совета управляющих было созвано Корнелем Ферутой, исполняющим обязанности главы организации, для обсуждения последних опасений по поводу ядерной программы Ирана. В сентябре агентство Рейтер сообщило, что на объекте были обнаружены следы урана. Как утверждал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, база является "секретным атомным складом". МАГАТЭподтвердило эту информацию на прошлой неделе государствам-членам.

"Сионистский режим и Израиль пытаются открыть… это дело", - цитирует Reuters пресс-секретарь иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави в воскресенье по государственному телевидению.

"Мы заявляем, что это ловушка", - добавил Мусави. "Надеемся, что МАГАТЭ сохранит свою бдительность". На прошлой неделе Иран начал обогащение на объекте в Фордо, где ему было запрещено проводить такие работы в рамках ядерной сделки.


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