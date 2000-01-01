11.11 09:11 MIGnews.com

Иордания: мы будем уважать право собственности израильтян

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Иордания оставит права на частную собственность для израильтян в северном анклаве Нахараим в соответствии с законами Королевства, сообщил официальный источник в министерстве иностранных дел Иордании государственному агентству новостей Petra в воскресенье, 10 ноября."Что касается Бакуры (Нахараим), в мирном соглашении признается частная собственность на 820 дунамов", - сказал неназванный источник в министерстве иностранных дел Иордании. "Иордания позволит любому гражданину Израиля, который подтвердит свое право собственности, получить въездную визу в посольстве Иордании в Тель-Авиве для въезда в королевство через официальные пограничные пункты", - добавил источник, заявив, что Амман "будет уважать право собственности в соответствии с иорданскими законами".Комментарии свидетельствуют о том, что Иордания, по крайней мере, позволит израильским фермерам, владеющим частной собственностью в Нахараиме, посещать земли, если они пройдут через один из основных пограничных пунктов королевства с Израилем.Анис аль-Касим, палестинский эксперт по международному праву, сказал, что Иордания будет относиться к израильтянам, владеющим землей в Нахараиме, как к любому другому иностранному инвестору в стране."Собственность - это право Израиля. Он выиграет от этого, но не сможет претендовать на суверенитет Израиля над своей фермой или землей", - сказал он в воскресенье телеканалу Al Mamlaka TV. "Как и любой другой иностранец, покупающий дом или ферму в Иордании, к нему применяются иорданские законы".Орен Реувени, 32-летний фермер, сказал, что ему не сообщили о возможности посещать свою территорию: "Я надеюсь, что смогу продолжать ходить на землю , даже если это означает, что мне нужно пересечь границу", - сказал он. Источник в МИД Иордании добавил, что страна позволит израильским фермерам приходить и собирать урожай в южном анклаве Цофар. Он добавил, что посольство Иордании в Тель-Авиве будет выдавать фермерам въездные визы до тех пор, пока они не закончат сбор урожая.