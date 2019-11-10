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Что-то сгнило: треть израильтян верит теориям конспирации 11.11 08:29   MIGnews.com

Что-то сгнило: треть израильтян верит теориям конспирации

Внучка Ицхака Рабина, Далия Рабин-Пелоссоф выступила на мероприятии, посвященному 24-й  годовщине убийства ее деда.





Далия сказала следующее:

"Каждый третий израильтянин верит в теории конспирации! Пять процентов израильтян утверждают, что убийца был прав. Тяжелые данные. Что-то сгнило в израильской демократии. Эти цифры повторяются постоянно в опросах общественного мнения в последние 10 лет. Вы должны глядеть правде в глаза, и потом вы не сможете сказать - мы не знали.

На протяжении многих лет мы выставляем себя в качестве нации, которая якобы скорбит из-за убийства израильского премьера убийцей-евреем. Неправда. Во многих местах оно вызывает приступы радости. Когда-то, 24 года назад это было неприлично.  Сегодня это ОК, разрешено, приемлемо. Каждые несколько недель мы встречаем здесь, Центре Рабина студента , который говорит”Хорошо, что они убили Рабина. Я бы убил Рабина”.

В некотором отношении, мы не только не извлекли уроков из убийства премьер-министра, но ситуация сегодня - еще хуже, чем в прошлом. Барьеры снесены, стены разрушены. В социальных сетях позволено все. Израильское общество страдает от сильнейших антидемократических и насильственных тенденций. Это - не сорняки. Перед нами - поля ненависти, поля сил разрушения. Это - не сорняки, растущие по краю поля.

Народные избранники должны помнить: если выпустить из клетки тигра ненависти, экстремизма, сектантства - его потом невозможно контролировать. В один прекрасный день он атакует и вас. Нет необходимости тратить лишние слова на описание тех результатов, которые этот тигр ненависти может принести израильскому обществу. В один день вы проснетесь - но будет уже слишком поздно.

Нам всем очень важно понять, что теории конспирации основываются на доминировании анархии. суд постановил?  - Ну и что! Государственная комиссия расследовала? - Никакого значения, “мы знаем, что реально произошло здесь”.. Сторонники конспираций теряют веру в правоохранительную систему и в верховенство закона, стирают границу между правдой и ложью. Они влекут за собой хаос и разрушение. Этому необходимо положить конец.

Со всеми моими сегодняшними трудностями, я всегда стараюсь закончить свою речь на оптимистической ноте. Сегодня я выбрала слова, которые говорил мой отец: “Мы все - братья, мы все - израильтяне, у всех у нас - одна судьба”.


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