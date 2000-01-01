11.11 08:35 MIGnews.com

Асад не уверен в смерти аль-Багдади: возможна хирургия лица

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Президент Сирии Башар Асад выразил сомнения в действительности гибели лидера ISIS Абу Бакра аль-Багдади. Он заявил, что тот может скрываться - или даже хирургически изменить свое лицо. Выступая в интервью по сирийскому телевидению, Асад утвердил, что аль-Багдади, возможно, был похищен, спрятан или его внешность изменили хирургическим путем.Он объяснил, что операция по убийству лидера ИГИЛ - "хитрость", сказав, что политика США "ничем не отличается от Голливуда; она опирается на воображение. Даже на научную фантастику, а не на воображение". Однако Асад похвалил президента США Дональда Трампа, назвав его лучшим президентом США за всю историю. Причиной этого он назвал открытость Трампа в отношении политики США и интереса к нефти.Также, Асад похвалил Трампа за "презрение" к президенту Турции Тайипу Эрдогану. "Мы должны помнить, что Эрдоган с самого начала войны стремился создать проблему между сирийским народом и турецким народом, сделать их врагами", - пояснил он."В начале войны турецкая армия поддерживала сирийскую армию и сотрудничала с нами в максимально возможной степени, вплоть до государственного переворота Эрдогана против армии", - пояснил он. "Поэтому мы должны продолжать в этом направлении и гарантировать, что Турция не станет вражеским государством."Затем интервьюер спросил, если турки являются оккупантами, "точно так же, как израильтяне", можно ли встретиться с израильтянами и поговорить в таком же русле. Тут Асад объяснил, по его мнению, ключевое различие между Турцией и Израилем."Разница между ними и Израилем в том, что мы не признаем законность его существования как государства", - пояснил он. "Мы не признаем существование израильского народа. Нет ни одного израильтянина, кроме того, который существовал в течение нескольких столетий до нашей эры, и теперь они являются диаспорой, которая пришла и оккупировала землю и выселила народ.""Между тем турецкие люди существуют, и они являются соседним народом, и у нас общая история, независимо от того, хороша ли эта история или плоха, или промежуточная - это не имеет значения. Турция существует как государство, и это соседнее государство".