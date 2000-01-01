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Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку 11.11 07:31   MIGnews.com

Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку после почти 14 лет нахождения у власти, на фоне массовых протестов, вызванных его спорным переизбранием, состоявшемся в прошлом месяце.

Сообщается, что пойти в отставку Моралесу посоветовал главнокомандующий армии Боливии. Несмотря на обнаруженные наблюдателями нарушения на выборах, Моралес заявил, что стал жертвой госпереворота. Об этом сообщает BBC.

В телевизионном обращении Моралес призвал протестующих "прекратить нападать на его политических союзников и сжигать их имущество". Также он заявил о своем отъезде из страны.

Глава внешнеполитического ведомства Мексики Марсело Эбрард заявил о готовночти предоставить Моралесу убежище на территории посольства страны в столице Ла-Пасе, где уже находятся 20 чиновников и депутатов.

"Мексика, согласно своей традиции предоставления убежища и невмешательства, приняла на территории посольства в Ла-Пасе двадцать боливийских чиновников и депутатов. Предлагаем убежище также и Эво Моралесу", - написал Эбрард в своем микроблоге в Twitter.


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