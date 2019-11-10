11.11 07:00 MIGnews.com

Убирайся к арабам - Ганца освистали на свадьбе в Бней-Браке

קריאות לעבר בני גנץ מחוץ לחתונת בנו של ח״כ יעקב אשר מיהדות התורה: ״לך מפה, לך לערבים, לך לאימן עודה״ pic.twitter.com/V7GqbfFQM4 — 🐝רונית הביביסטית🐝 (@ronitlev12) November 10, 2019

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Лидер партии Кахоль Лаван Бени Ганц прибыл минувшей ночью в город Бней-Брак на свадьбу сына депутата Кнессета Якова Ашера (Яадут А-Тора).Обитатели Бней-Брака встретили ганца враждебно. Увидев его около дома, где праздновали свадьбу они начали кричать: "Убирайся к арабам!" и “Только Биби!”Десятки молодых людей скандировали: "Бени Ганц, убирайся, иди к Ахмеду Тиби, Иди к Айману Уда, иди к арабам” Только Биби!" Некоторые участники торжества, однако, требовали остановиться и говорили: “Тишина!” и “Не здесь!”Несмотря на это, Ганцу была оказана честь - он сплясал в банкетном зале с депутатом Яаковом Ашером в окружении сотен учеников йешивы. Оркестр исполнил для Ганца произведение “И Биньямин сказал”.10 ноября, после “ультиматума” лидера Наш Дом - Израиль Авигдора Либермана Бени Ганцу и Биньямину Нетаниягу израильская пресса наполнилась слухами о вероятности формирования “правительства меньшинства” Ганца при поддержке Объединенного Арабского Списка.Кахоль Лаван начнет сегодня марафон встреч с представителями партий Авода-Гешер и Демократический лагерь. Ее стратеги раздумывают над тем как “продать” публике “узкое правительство”.Со своей стороны, Нетаниягу говорил с лидерами ШАС и Яадут А-Тора - Арье Дери и Яаковом Лицманом. Источник в Ликуде сообщил, что только назначение Нафтали Беннета на пост министра обороны предотвратило его присоединение к коалиции Кахоль Лаван.Ганц возобновил личные нападки на Нетаниягу. Он снова говорит о том, что не будет сидеть с ним в одном правительстве в случае, если против премьера будут выдвинуты обвинения, а также обвинил Нетаниягу в том, что тот ставит личные интересы выше интересов государственной безопасности. Позднее на этой неделе пройдет встреча Ганца и Либермана. Как ожидается, в ходе этой встрече Ганц даст окончательный ответ на “ультиматум” Либермана.