Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Ситуация с Ираном – как накануне Войны Судного Дня Корреспондент газеты Исраэль Ха Йом Эльдад Бек опубликовал статью о том, что в создавшейся ситуации резко повысился риск прямого военного столкновения между Израилем и Ираном и полномасштабной войны на Ближнем Востоке.
Ганц готов к компромиссу с Нетаниягу Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц объявил, что готов пойти на "определенные компромиссы" с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, чтобы выйти из политического тупика и сформировать правительство.
Интенсивная активность ВВС ЦАХАЛа в небе Ливана Корреспондент КАН Руби Хаммершлаг сообщил о "чрезвычайно интенсивной активности ВВС ЦАХАЛа в небе Ливана". Позже в СМИ появилась информация, что израильский беспилотник-разведчик нарушил воздушное пространство.
ПА: палестинец убит в столконвениях с ЦАХАЛом Житель Палестинской автономии был застрелен 11 ноября во время столкновений с израильскими войсками в южной части Иудеи, заявили в министерстве здравоохранения Палестинской администрации.