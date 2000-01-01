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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:12.11 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Ситуация с Ираном – как накануне Войны Судного Дня Корреспондент газеты Исраэль Ха Йом Эльдад Бек опубликовал статью о том, что в создавшейся ситуации резко повысился риск прямого военного столкновения между Израилем и Ираном и полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Ганц готов к компромиссу с Нетаниягу Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц объявил, что готов пойти на "определенные компромиссы" с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, чтобы выйти из политического тупика и сформировать правительство.

Транспорту в шабат быть! В Тель-Авиве приняли решение 11 ноября, городской совет Тель-Авива одобрил работу бесплатного общественного транспорта в шабат. Маршрут будет запущен 22 ноября.

Интенсивная активность ВВС ЦАХАЛа в небе Ливана Корреспондент КАН Руби Хаммершлаг сообщил о "чрезвычайно интенсивной активности ВВС ЦАХАЛа в небе Ливана". Позже в СМИ появилась информация, что израильский беспилотник-разведчик нарушил воздушное пространство.

ПА: палестинец убит в столконвениях с ЦАХАЛом Житель Палестинской автономии был застрелен 11 ноября во время столкновений с израильскими войсками в южной части Иудеи, заявили в министерстве здравоохранения Палестинской администрации.


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