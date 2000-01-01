Хефец-Охане: извинись и дай денег или готовься к суду
Государственный свидетель по так называемому делу 4000 Нир Хефец предупредил министра юстиции Амира Охана, что готовится подать против него судебный иск.
Он потребовал извинений за разглашение данных, в отношении которых действовал судебный запрет, и денежную компенсацию, передает "13 канал".
В частности, Хефец потребовал публичных извинений, которые Охана должен принести в течение недели, иначе свидетель примет меры. В свою очередь, сам министр юстиции утверждает, что в ходе выступлений в Кнессете не обнародовал ничего, что раньше не звучало публично.
Накануне слушания по делу госсвидетеля в тель-авивском окружном суде увенчались громким скандалом. Суд рассматривал вопрос о том, следует ли снимать запрет на публикацию подробностей расследования дела Хефеца, в частности, предполагаемый шантаж следователей, в результате которого тот принял решение стать государственным свидетелем в деле 4000.
Государственный свидетель чрезвычайно возбудился и накричал на судью.