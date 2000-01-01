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Ганц: мир должен ужесточить давление на Иран | Фото:11.11 21:49   MIGnews.com

Ганц: мир должен ужесточить давление на Иран

Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц призвал мировое сообщество усилить экономическое давление на Иран.

Таким образом он прокомментировал новый доклад МАГАТЭ о нарушениях Тегераном соглашения 2015 года по ядерной программе.

"Откровение МАГАТЭ требует от стран мира ужесточить экономические санкции против Ирана. Четкое сообщение должно быть передано иранскому руководству – за нарушение соглашений нужно заплатить тяжелую экономическую цену", – отметил он.

По словам Ганца, Израиль, как и раньше, будет стараться делать все возможное, чтобы Иран не получил ядерное оружие, которое могло бы поставить под угрозу весь регион и подорвало стабильность.

Таким образом он отреагировал на сообщение, что эксперты МАГАТЭ нашли следы урана на ранее не заявленном объекте в Иране, а также выяснили, что Тегеран использовал модернизированные центрифуги.

"МАГАТЭ обнаружило частицы природного урана антропогенного происхождения на объекте, о котором Иран не сообщал ранее агентству", – было сказано в сообщении.


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