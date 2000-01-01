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Лицман - Ривлину: прекратить подстрекательство Либермана 11.11 19:31   MIGnews.com

Лицман - Ривлину: прекратить подстрекательство Либермана

Лидер фракции Яадут А-Тора Яаков Лицман направил в адрес президента Израиля Рувена Ривлина письмо, в котором требует “прекратить подстрекательство со стороны главы НДИ Авигдора Либермана”.

В письме Лицман указывает на то, что “чувствует дискомфорт”  в связи с многочисленными заявлениями Либермана в которых тот говорит о том, что “остановит мессианско-ультраортодоксальное безумие”, “не будет сидеть с смотричами” и “расформирует блок правых и ортодоксов”.

Лицман попросил президента страны указать Либерману на недопустимость подобных высказываний во время запланированной встречи с ним в конце недели.


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