11.11 20:35 MIGnews.com

Насралла: Иран победил США, войны не будет

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В понедельник, 11 ноября, лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла объявил, что угроза войны США против Ирана была устранена.С таким заявлением он выступил в честь "дня мученика", прокомментировав вывод американских войск из района в Сирии, в котором Турция ведет военную операцию, передает "Аруц Шева"."Иран победил. Трамп возглавляет армию США, которая является армией наемников. Напротив, мученики умирают за Аллаха, защищающего праведных и угнетенных. Именно они привели нас к этой эпохе побед и достижений в Сирии", – отметил он.По словам Насраллы, одним из величайших достижений "Хизбаллы" является "преодоление опасностей в последние годы."Хизбалла" сегодня находится на своем пике, и ее важность, как части зоны сопротивления в регионе, доказана. Угроза войны США против Ирана устранена. Сегодня Иран становится сильнее. Для Трампа нефть имеет ценность, но, когда дело доходит до людей, даже если они являются компаньонами (курды), которым он дал оружие, он может отказаться от них", – резюмировал он.