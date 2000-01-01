11.11 19:15 MIGnews.com

Нетаниягу: нельзя превращать Иудею и Самарию в еще одну Газу

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Израиль должен сохранять полный контроль над территорией к западу от реки Иордан, иначе все усилия по защите населения от терактов рухнут.Такое заявление сделал премьер-министра Биньямина Нетаниягу на торжественном мероприятии в Кнессете по случаю 25-й годовщины мирного соглашения с Иорданией."Причина, по которой нет терактов в Иудее и Самарии, не в том, что нет таких попыток, а в нашем присутствии в этом районе. ШАБАК предотвращает порядка 500 нападений в год. И мы говорим палестинцам: чем больше вы сможете сделать в ваших городах, тем меньше будем действовать мы. Но мы ничем не ограничены, и это известно. Почему не роют тоннели под забором безопасности у Калькилии – потому что знают, что в любой момент мы можем зайти в этот район. Это фактор сдерживания и предотвращения", – отметил Нетаниягу.По словам премьер-министра, Израиль не может себе позволить скатиться до состояния "ужасной слабости и превратить Иудею и Самарию, которая в 20 раз больше Газы, в еще одну Газу"."Мы знаем, что, если сделаем это, не достигнем мира. Поэтому в отношениях с палестинцами есть базовое условие, о котором я довольно часто говорил с Абу-Мазеном. В моем представлении, если нет базового элемента, то нет ничего, поэтому, поскольку мы живем там, где живем, мы должны сохранять полный контроль над территорией к западу от реки Иордан. Если мы не будем этого делать, то не важно, какие еще действия будем предпринимать, все рухнет", – резюмировал Нетаниягу.