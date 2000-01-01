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ЕС о депортации чиновника Human Rights Watch: нужно отменить | Фото:11.11 19:37   MIGnews.com

ЕС о депортации чиновника Human Rights Watch: нужно отменить

В понедельник, 11 ноября, Европейский Союз призвал Израиль отменить решение о депортации регионального директора Human Rights Watch Омара Шакира.

С таким заявлением выступила пресс=секретарь Комиссии ЕС Майя Коцианчич, передает Haaretz.

"Поддержка правозащитников является неотъемлемой частью политики Европейского Союза в области прав человека. ЕС защищает свободу выражения мнений и свободу ассоциаций и призывает правительство Израиля отменить свое решение об отзыве рабочей визы Омара Шакира", – заявила она.

В 2017 году Израиль принял так называемый "Закон о BDS", позволяющий правительству запрещать въезд негражданам, которые поддерживают бойкот еврейского государства.

Израильские власти обвинили Шакира в поддержке соответствующего движения. Он обращался в Верховный суд с жалобой на решение Министерства внутренних дел не продлевать ему визу. 5 ноября 2019 года суд дал региональному директору HRW 20 дней на то, чтобы покинуть страну или подвергнуться депортации.


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