11.11 18:58 MIGnews.com

Иран увеличил производство низкообогащенного урана

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Иран увеличил производство низкообогащенного урана после возобновления работ на заводе в Фордо.Такое заявление в понедельник, 11 ноября, сделал глава ядерной программы страны Али Акбар Салехи из Организации по атомной энергии в комментарии Associated Press."Я полагаю, что в общем, речь идет о 5,5 килограммах суточного объема обогащенного урана в Натанце и Фордо", – отметил он.Ранее Тегеран производил порядка 450 грамм низкообогащенного урана в день. Такое количество химического элемента Иран производил два месяца назад.В настоящее время Иран обогащает уран до 4,5%, нарушая лимит договоренности в 3,67%. В Тегеране заверяют, что поддерживают свою ядерную программу в мирных целях, но западные страны в это не верят и высказывают озабоченность.Иран возобновил работы на заводе Фордо на прошлой неделе в рамках четвертого сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной сделке.