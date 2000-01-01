Иран увеличил производство низкообогащенного урана
Иран увеличил производство низкообогащенного урана после возобновления работ на заводе в Фордо.
Такое заявление в понедельник, 11 ноября, сделал глава ядерной программы страны Али Акбар Салехи из Организации по атомной энергии в комментарии Associated Press.
"Я полагаю, что в общем, речь идет о 5,5 килограммах суточного объема обогащенного урана в Натанце и Фордо", – отметил он.
Ранее Тегеран производил порядка 450 грамм низкообогащенного урана в день. Такое количество химического элемента Иран производил два месяца назад.
В настоящее время Иран обогащает уран до 4,5%, нарушая лимит договоренности в 3,67%. В Тегеране заверяют, что поддерживают свою ядерную программу в мирных целях, но западные страны в это не верят и высказывают озабоченность.
Иран возобновил работы на заводе Фордо на прошлой неделе в рамках четвертого сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной сделке.