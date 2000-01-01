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Помощники Трампа о посольстве в Иерусалиме: небо упадет | Фото:11.11 18:17   MIGnews.com

Помощники Трампа о посольстве в Иерусалиме: небо упадет

Бывший посол США в ООН Никки Хейли рассказала, что два высокопоставленных чиновника однажды пытались уговорить ее присоединиться к ним в противостоянии президенту Дональду Трампу.

Об этом инциденте она вспомнила в своих мемуарах под названием "Со всем уважением", передает Haaretz.

По словам Хейли, речь идет о тогдашнем госсекретаре Рексе Тиллерсоне и главе администрации Джоне Келли. В обращении к ней вышеуказанные чиновники говорили, что пытаются "спасти страну". По словам экс-посла в ООН, она была "шокирована" подобной постановкой вопроса, сделанной во время встречи за закрытыми дверями.

"Они убеждали меня, что их решения хороши для Америки, а решения Трампа – нет. Они говорили, что президент не ведает, что творит. Тиллерсон рассказал мне, почему он сопротивлялся президентским решениям. Потому что, если бы он этого не сделал, люди бы умерли", – говорится в мемуарах.

Хейли отметила, что дело было в различиях политических взглядов с Трампом. В частности, Тиллерсона и Келли не устраивали выход из иранского ядерного соглашения и перемещение посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. При чем, последний вопрос оказался одним из тех случаев, когда чиновники объявили, что "небо упадет".

Она также вспомнила, как Тиллерсон и Келли отреагировали на решение сократить поддержку агентству помощи палестинцам (UNRWA). Они утверждали, что это приведет к росту насилия и усилит угрозу Израилю. Книга бывшего посла США в ООН Хейли выйдет во вторник.


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