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ЦАХАЛ: наибольшая угроза - на северной границе 11.11 14:17   MIGnews.com

ЦАХАЛ: наибольшая угроза - на северной границе

Глава пресс-службы ЦАХАЛа Хади Зильберман выступил на конференции израильских журналистов в Эйлате.

Зильберман говорил об угрозах безопасности Израиля.

Зильберман заявил: "Когда вы оцениваете угрозы, вы смотрите на две вещи - на намерения и на возможности эти намерения осуществить. Относительно Ирана можно сказать следующее. Три его последние атаки не повлекли за собой реакции. первая - атака против американского беспилотника. Вторая - атака против свободы судоходства в Заливе. Третья, само собой разумеется, атака против Саудии, в ходе которой было применено высокоточное оружие. Очень короткая, точная и болезненнее атака. Отсюда мы знаем, что уровень уверенности в себе иранцев растет. Второе - те постоянные предупреждения, которые мы даем в связи с Сирией. Если соединить намерения и возможности, о которых я говорил, речь идет о чем-то очень конкретном".

Зильберман добавил: “[Командующий Сил Аль Кудс КСИР] Касем Сулеймани - один из тех людей, которые бросают вызов спокойствию и стабильности. Спокойствию и стабильности в том числе и на нашей северной границе. Как сказал недавно начальник Генштаба, на севере - наибольшая угроза причинения нам существенного ущерба, и именно там - фокус всех приготовлений армий”.


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