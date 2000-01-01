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Дизайнер Артемий Лебедев обратился к Кадырову и его `псам` | Фото:12.11 02:16   MIGnews.com

Дизайнер Артемий Лебедев обратился к Кадырову и его "псам"

Дизайнер Артемий Лебедев написал обращение к главне Чечни Рамзану Кадырову, сославшись на пост последнего о наказании для пользователей соцсетей за оскорбление чести. В посте в Telegram-канале он написал, что не чувствует страха перед чеченским лидером.

"Тебя настолько боятся, что в ответ молчат. А я - не молчу", - обратился к Кадырову Лебедев. Он согласился с Кадыровым в том, что есть вещи важнее законов, например, любовь, семья и жизнь, и что законы несовершенны. "Но лучше них человечество не придумало ничего. Без правосудия мы вернемся в каменный век", - добавил дизайнер.

Лебедев подчеркнул, что глава республики призвал к физической расправе над теми, что затронул "честь мужчины", но отметил, что "никакое достоинство никакого мужчины" не стоит человеческой жизни. "Жизнь дается человеку богом, и никто не вправе ее отнимать. Даже человек, у которого задета честь", - заключил дизайнер.

По его словам, настоящие мужчины способны решать проблемы, не проливая кровь, а силой можно только запугать, но не вызвать уважение. "Вспомни об этом, когда будешь наставлять свой народ в следующий раз. И держи своих псов на цепи, пожалуйста. Обнимаю, брат", - написал в конце обращения Лебедев.

В начале ноября Кадыров на встрече с представителями малого и среднего бизнеса заявил, что "тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится".


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