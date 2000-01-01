11.11 13:41 MIGnews.com

Популярный журнал в Бразилии написал о еврейском заговоре

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Несколько еврейских групп Бразилии осудили статью в журнале, в котором сравнили местного политика-еврея с министром пропаганды нацистской Германии Джозефа Геббельса. Журнал Istoe опубликовал в пятницу, 8 ноября, статью под названием "Геббельс Планалто".В статье содержался отсылка к президентскому дворцу Бразилии - в которой подчеркивается тот факт, что министр связи Бразилии Фабио Вайнгартен является евреем. Журнал предположил в статье о существовании еврейского заговора для недавних сокращений рекламного бюджета для средств массовой информации, которые не связаны с правительством."Это возмутительно! Пользуясь случаем, что он еврей, журнал демонстрирует одиозное неуважение к жертвам Холокоста, сравнивая его с Геббельсом", - заявил JTA президент B’nai B’rith Авраам Гольдштейн. "Они отвратительно выходят за рамки, вовлекая еврейскую общину и говоря, что "израильтяне, как известно, действуют в преступном мире безопасности и информационной индустрии", что не только не соответствует действительности, но и является самым отвратительным актом предрассудков, расизма и антисемитизма".Реакция привела к редкому соглашению как среди правых, так и левых евреев."Есть опасные следы антисемитизма. Они поднимают идею еврейского заговора, использованного самим нацистским режимом для оправдания преследования евреев", - говорится в заявлении Еврейской партии за демократию, крайне левую группу, выступающую против нынешнего правительства Бразилии.Статья освещает еврейство политика сомнительным образом."Еврей Фабио Вайнгартен извлекает выгоду из его отношений с еврейской общиной, состоящей из важных бизнесменов в Сан-Паулу", - говорится в отрывке. "Чтобы угодить Мессии, он будет выделять из бюджета только "конвертированные" публикации", - говорится в нем, ссылаясь на второе имя Болсонаро - Мессия."В статье приводятся жалкие и неправильные сравнения. Всегда, и тем более в эти времена нетерпимости и проповеди ненависти, с таким подходом нужно бороться", - говорится в заявлении Бразильской Конфедерации израильтян, объединяющей еврейские организации страны.