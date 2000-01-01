В ФРГ хотят ввести минимальную пенсию

Консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) после длительных споров договорились об условиях формирования и введении минимальной пенсии.
Право на минимальную пенсию будут иметь граждане с 35-летним страховым пенсионным стажем, которые несмотря на трудовую или любую другую деятельность, приравнивающуюся к трудовой (как то воспитание детей или уход за тяжелобольными) и фиксирующуюся как страховой пенсионный стаж, получали незначительные заработки.
В целом рассчитывать на получение минимальной пенсии могут лица, ежемесячный доход которых составляет до 1250 евро для одиноких и 1950 евро для пар.
Согласно нововведениям, если за 35 лет страхового пенсионного стажа человек набирает в среднем от 0,4 до 0,8 пункта ежегодно, то автоматически будет получать минимальную пенсию, что будет исчисляться по показателю 0,8 пункта в год.
На внедрение минимальной пенсии выделят от 1 до 1,5 миллиарда евро. Будет финансироваться эта мера исключительно из налоговых поступлений, пишет NZZ.
Принятый пакет мер предусматривает также временное сокращение размера взносов в фонд страхования на случай безработицы. К концу 2022 году предусматривается временное снижение размера таких выплат с 2,5 до 2,4 процента.