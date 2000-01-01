Власти Литвы взялись за регулирование проституции

Парламент Литвы рассматривает шведский вариант регулирования проституции, согласно которому наказывать будут клиентов проституток, а их самих освободят от ответственности.
Депутаты одобрили поправки, сейчас они переданы на рассмотрение в Комитет по праву и правопорядку и Комитет по правам человека. На пленарных заседания его будут рассматривать весной.
Инициатор поправок предлагает дополнить УК Литвы утверждением, что покупка сексуальных услуг - это преступление. За такое преступление грозит штраф или арест. Из Кодекса об административных правонарушениях предлагают вычеркнуть действующую статью о проституции, пишет Lrt.
Сейчас как проституткам, так и их клиентам грозит штраф в размере 90-140 евро, при повторном нарушении - 140-300 евро. Инициаторы поправок отмечают, что штрафы не отпугивают от такой деятельности, а только усложняют проституткам возможность отказаться от нее.