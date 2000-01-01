11.11 13:07 MIGnews.com

Россия осудила решение БАГАЦа

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Российское посольство в Тель-Авиве выпустило официальное заявление в связи с решением БАГАЦа о выдаче российского хакера Алексея Буркова Соединенным Штатам.В заявлении говорится, что решение о депортации Буркова “нарушает его права и международные обязательства Израиля”.Текст заявления гласит: “10 ноября израильские СМИ сообщили, что Верховный суд Израиля отклонил апелляцию адвокатов гражданина Российской Федерации А.Ю.Буркова на его экстрадицию в США.Сожалеем (Russian Foreign Ministry - МИД России) о принятом израильскими властями решении. Этот шаг не выдерживает критики ни с юридической, ни с гуманитарной, ни с политической точек зрения, ведет к нарушению прав российского гражданина, а также является отступлением израильской стороной от своих международных обязательств.Полагаем, что указанное решение не только не способствует поступательному развитию российско-израильских отношений, но и вызывает сомнения в способности властей Израиля обеспечить безопасность и права посещающих страну российских граждан”.