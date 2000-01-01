11.11 13:11 MIGnews.com

Кац: Иордания отказалась от совместного мероприятия

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Израиль стремился организовать совместное мероприятие в ознаменование 25-й годовщины мирного соглашения с Иорданией, но королевство ответило отказом, заявил в понедельник, 11 ноября, министр иностранных дел Израиля Кац."Со всей должной дипломатической чувствительностью я должен сказать, что Израиль действительно хотел провести церемонию [вместе с Иорданией]. Они сказали, что израильское правительство забыло и не просило о проведении мероприятия. Но это не так; мы предлагали, но этого не произошло", - сказал Кац.Причина отказа связана с "сложной реальностью в Иордании", сказал министр иностранных дел, ссылаясь на большое палестинское население страны.В воскресенье Амман прекратил приложения к мирному договору, в соответствии с которым израильские фермеры создали особые условия для продолжения обработки земель в двух анклавах - Нахараим и Цофар - которые технически находились на территории Иордании. На конференции в Кнессете, на которой присутствовали представители израильских фермеров из этих анклавов, Кац сказал, что последнее слово по этому вопросу еще не было сказано."Мы не сразу подняли белый флаг", - сказал он, пообещав, что правительство продолжит переговоры с иорданскими властями, чтобы обеспечить соблюдение там прав собственности Израиля.