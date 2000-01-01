Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Кац: Иордания отказалась от совместного мероприятия | Фото:11.11 13:11   MIGnews.com

Кац: Иордания отказалась от совместного мероприятия

Израиль стремился организовать совместное мероприятие в ознаменование 25-й годовщины мирного соглашения с Иорданией, но королевство ответило отказом, заявил в понедельник, 11 ноября, министр иностранных дел Израиля Кац.

"Со всей должной дипломатической чувствительностью я должен сказать, что Израиль действительно хотел провести церемонию [вместе с Иорданией]. Они сказали, что израильское правительство забыло и не просило о проведении мероприятия. Но это не так; мы предлагали, но этого не произошло", - сказал Кац.

Причина отказа связана с "сложной реальностью в Иордании", сказал министр иностранных дел, ссылаясь на большое палестинское население страны.

В воскресенье Амман прекратил приложения к мирному договору, в соответствии с которым израильские фермеры создали особые условия для продолжения обработки земель в двух анклавах - Нахараим и Цофар - которые технически находились на территории Иордании. На конференции в Кнессете, на которой присутствовали представители израильских фермеров из этих анклавов, Кац сказал, что последнее слово по этому вопросу еще не было сказано.

"Мы не сразу подняли белый флаг", - сказал он, пообещав, что правительство продолжит переговоры с иорданскими властями, чтобы обеспечить соблюдение там прав собственности Израиля.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:17
ЦАХАЛ: наибольшая угроза - на северной границе
14:08
Нетаниягу: половина палестинцев хочет уничтожить нас
13:52
В Париже маршировали против исламофобии  
13:41
Популярный журнал в Бразилии написал о еврейском заговоре
13:27
Поломка светофоров: Тель-Авив остановился
13:07
Россия осудила решение БАГАЦа
12:39
Акунин не уберет из книги ссылку на труды профессора-убийцы
12:37
Беннетт вступит в должность без официальной церемонии
12:30
Лицман осудил атаку против Бени Ганца на свадьбе
12:07
В Израиле бушуют пожары: спасатели в повышенной готовности
12:01
"Запретить семье Рабина выступать на ралли его памяти"
11:36
Amazon включит функцию бесплатной доставки в Израиле
11:33
США хотят сохранить Турцию в НАТО
11:09
500 военнослужащих США останутся в Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus