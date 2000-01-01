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Беннетт вступит в должность без официальной церемонии | Фото:11.11 12:37   MIGnews.com

Беннетт вступит в должность без официальной церемонии

Лидер партии "Ха Ямин ха Хадаш" Нафтали Беннетт официально вступит в должность министра обороны во вторник, 12 ноября, в 11 часов утра. Однако, по его указанию, церемония вступления в должность проводиться не будет.

Ожидается, что сразу после вступления в должность министра Беннетт встретится с начальником штаба ЦАХАЛа Авивом Кохави, а также с офицерами генштаба, и проведет рабочую встречу с генеральным директором министерства обороны Уди Адамом.

Назначение Нафтали Беннетта на должность было утверждено 10 ноября правительством Израиля после соответствующего решения премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Единственным голосовавшим против был министр по делам алии и абсорбции Йоав Галант ("Ликуд").


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