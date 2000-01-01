11.11 12:01 MIGnews.com

"Запретить семье Рабина выступать на ралли его памяти"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр транспорта Израиля Бецалель Смотрич подверг резкой критике выступления членов семьи Ицхака Рабина на мероприятии, посвященном памяти убитого премьера.В интервью радио Коль Бэ Рама Смотрич согласился с утверждением о том, что необходимо отстранить членов семьи Рабина от участия в государственных мероприятиях: “Если семья Рабин не умеет себя вести на государственных мероприятиях , им следует отказать в праве выступления. Мы можем справиться и без них. Мы - демократическое государство. Дебаты - кровь жизни демократии. Но раз в год мы поднимаемся над этим и говорим о границах - и эти границы - осуждение насилия и подстрекательства. Для меня совершенно ужасно. что в этот день говорят о “наследии Рабина” и о Соглашениях Осло, из-за которых пролились реки крови - но я могу это проглотить и смолчать. У каждого есть свое мнение, и он может его высказать. Но когда это ралли превращают в инструмент узколобой политической пропаганды - так не пойдет. Или они научаться как жить со всеми, или мы справимся без них”.