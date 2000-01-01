Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Запретить семье Рабина выступать на ралли его памяти` 11.11 12:01   MIGnews.com

"Запретить семье Рабина выступать на ралли его памяти"

Министр транспорта Израиля Бецалель Смотрич подверг резкой критике выступления членов семьи Ицхака Рабина на мероприятии, посвященном памяти убитого премьера.

В интервью радио Коль Бэ Рама Смотрич согласился с утверждением о том, что необходимо отстранить членов семьи Рабина от участия в государственных мероприятиях: “Если семья Рабин не умеет себя вести на государственных мероприятиях , им следует отказать в праве выступления. Мы можем справиться и без них. Мы - демократическое государство. Дебаты - кровь жизни демократии. Но раз в год мы поднимаемся над этим и говорим о границах - и эти границы - осуждение насилия и подстрекательства. Для меня совершенно ужасно. что в этот день говорят о “наследии Рабина” и о Соглашениях Осло, из-за которых пролились реки крови - но я могу это проглотить и смолчать. У каждого есть свое мнение, и он может его высказать. Но когда это ралли превращают в инструмент узколобой политической пропаганды - так не пойдет. Или они научаться как жить со всеми, или мы справимся без них”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:39
Акунин не уберет из книги ссылку на труды профессора-убийцы
12:37
Беннетт вступит в должность без официальной церемонии
12:30
Лицман осудил атаку против Бени Ганца на свадьбе
12:07
В Израиле бушуют пожары: спасатели в повышенной готовности
11:36
Amazon включит функцию бесплатной доставки в Израиле
11:33
США хотят сохранить Турцию в НАТО
11:09
500 военнослужащих США останутся в Сирии
11:00
Асад: "Израиль завоевал нашу землю"
10:56
Рядом с трупом любовницы: "Наполеон" СПбГУ принимал гостей
10:36
В Рош-Пине разбиты 16 магазинов  
10:15
Иран и Россия запускают новый этап строительства реакторов
10:01
Депутат НДИ: Замминистра Меир Поруш - антисемит
09:40
Полина Гагарина расплакалась от выступления Клинаева  
09:33
Это ловушка: Иран отвергает наличие урана на секретной базе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus