"Запретить семье Рабина выступать на ралли его памяти"
Министр транспорта Израиля Бецалель Смотрич подверг резкой критике выступления членов семьи Ицхака Рабина на мероприятии, посвященном памяти убитого премьера.
В интервью радио Коль Бэ Рама Смотрич согласился с утверждением о том, что необходимо отстранить членов семьи Рабина от участия в государственных мероприятиях: “Если семья Рабин не умеет себя вести на государственных мероприятиях , им следует отказать в праве выступления. Мы можем справиться и без них. Мы - демократическое государство. Дебаты - кровь жизни демократии. Но раз в год мы поднимаемся над этим и говорим о границах - и эти границы - осуждение насилия и подстрекательства. Для меня совершенно ужасно. что в этот день говорят о “наследии Рабина” и о Соглашениях Осло, из-за которых пролились реки крови - но я могу это проглотить и смолчать. У каждого есть свое мнение, и он может его высказать. Но когда это ралли превращают в инструмент узколобой политической пропаганды - так не пойдет. Или они научаться как жить со всеми, или мы справимся без них”.