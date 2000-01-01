11.11 11:16 MIGnews.com

Ситуация с Ираном - как накануне Войны Судного Дня

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Эльдад Бек, корреспондент газеты Исраэль Ха Йом в Париже, опубликовал статью о том, что в создавшейся ситуации резко повысился риск прямого военного столкновения между Израилем и Ираном и полномасштабной войны на Ближнем Востоке.Бек ссылается “на влиятельного и знающего западного эксперта”. По мнению источника Бека, демонстративные нарушение Ираном в ядерной сфере и его вмешательство в дела стран региона существенно увеличивают риск войны.По мнению источника, ситуацию на Ближнем Востоке сегодня сходна с той, что была накануне Войны Судного Дня. Иран работает над тем, чтобы увеличить точность ракеты “Хизбаллы” в Ливане и Исламского джихада в Газе.По мнению источника, на фоне непрекращающихся народных протестов в Ливане лидер “Хизбаллы” Хасан Насралла может допустить ошибку - и продолжить настаивать на том, что высокоточные ракеты будут производиться или модернизироваться на территории Ливана. С точки зрения Израиля это - “красная черта”. Насралла, со своей стороны, крайне озабочен тем, что шиитская молодежь присоединилась к протестам против ливанского правительства и ливанской политической системы, и рассматривает саму “Хизбаллу” в качестве коррумпированного образования.Ранее Дени Росс, бывший советник по Ближнему Востоку президентов Клинтона и Обамы предупредил, что уход Америки из региона и отсутствие реакции на иранские провокации может привести к “военным вспышкам”.Росс уверен в том, что Иран теперь оказывает “максимальное давление” на американских союзников на Ближнем Востоке, на Аравийском полуострове и на Израиль. . Иран намерен разместить тысячи высокоточных ракет “Хизбаллы” на ливанской территории. Израиль не потерпит ситуации, в которой на его границе развернуты 20-30 тысяч высокоточных ракет. По словам Росса, Израиль ответит на такую атаку тысячами ракет, и это приведет к региональной конфронтации”.Росс также отметил огромное экономическое давление, оказываемое на Иран администрацией Трампа оказалось недостаточным для того, чтобы убедить иранский режим в необходимости изменения своего поведения.