11.11 11:00 MIGnews.com

Асад: "Израиль завоевал нашу землю"

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Президент Сирии Башар Асад заявил, что Израиль "захватил" сирийские земли. В интервью российскому телеканалу РТ он рассказал о войне с 2011 года."С самого начала было убито более 100 000 сирийских солдат", - сказал он, добавив, что "весь мир стал ареной терроризма". Что касается Израиля, то он "завоевал нашу землю, и поэтому вполне естественно, что они являются частью того, что происходит против нас, включая любой план или подстрекательство"."Мы не признаем существование израильского народа. Нет ни одного израильтянина, кроме тех, которые существовали в течение нескольких столетий до нашей эры, и теперь они являются диаспорой, которая пришла и оккупировала землю и выселила народ."Когда интервьюер сказал о том, что Израиль, похоже, отсутствует в событиях в Сирии, Асад ответил, что это далеко не так."Они всегда присутствуют", - сказал он. "Израиль никогда не отсутствовал. Он может отсутствовать с точки зрения языка, потому что мы сражаемся с его доверенными лицами, агентами, обманщиками или инструментами: некоторыми военными и некоторыми политическими. Все они являются инструментами, служащими Израилю напрямую или через американцев.""Поскольку битва на местах идет с этими силами, это нормально, что терминология описывает эти силы, а не Израиль. На самом деле Израиль является главным партнером в том, что происходит".