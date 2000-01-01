Президент Сирии Башар Асад заявил, что Израиль "захватил" сирийские земли. В интервью российскому телеканалу РТ он рассказал о войне с 2011 года.
"С самого начала было убито более 100 000 сирийских солдат", - сказал он, добавив, что "весь мир стал ареной терроризма". Что касается Израиля, то он "завоевал нашу землю, и поэтому вполне естественно, что они являются частью того, что происходит против нас, включая любой план или подстрекательство".
"Мы не признаем существование израильского народа. Нет ни одного израильтянина, кроме тех, которые существовали в течение нескольких столетий до нашей эры, и теперь они являются диаспорой, которая пришла и оккупировала землю и выселила народ."
Когда интервьюер сказал о том, что Израиль, похоже, отсутствует в событиях в Сирии, Асад ответил, что это далеко не так.
"Они всегда присутствуют", - сказал он. "Израиль никогда не отсутствовал. Он может отсутствовать с точки зрения языка, потому что мы сражаемся с его доверенными лицами, агентами, обманщиками или инструментами: некоторыми военными и некоторыми политическими. Все они являются инструментами, служащими Израилю напрямую или через американцев."
"Поскольку битва на местах идет с этими силами, это нормально, что терминология описывает эти силы, а не Израиль. На самом деле Израиль является главным партнером в том, что происходит".