11.10 07:18 MIGnews.com

Из "дела 4000" могут убрать обвинение во взятке

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Газета Маарив сообщает, что американские адвокаты, которых привлек к своей защите глава правительства Биньямин Нетаниягу в рамках досудебных слушаний по “делу 4000” (дело Bezeq-walla) сумели повлиять на позицию юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.По словам источников, присутствовавших на слушаниях адвокаты из США, привлеченные в качестве “вспомогательных сил” “произвели впечатление”. Также сообщается о том, что “интенсивность внимания к делу 2000” “снизилась до такого уровня, что его могут просто закрыть, и никаких обвинений Нетаниягу предъявлено не будет.Генеральный прокурор Израиля Шай Ницан и ведущая дела Нетаниягу прокурор по экономическим преступлениям Лиат Бен Ари настаивают на то, что в “деле 4000” речь идет о взятке. В то же время юридический советник правительства Авихай Мандельблитт склоняется к тому, что это доказать будет очень трудно, и предпочтительнее обвинить Нетаниягу в нарушении доверия.Те же источники говорят, что в “деле 1000” адвокатам Нетаниягу удалось существенно снизить ценность подарков, полученных Нетаниягу от голливудского магната Арнона Мильчена. Они доказали, что значительная часть подарков была получена не Нетаниягу, но людьми из его окружения, в первую очередь, его женой Сарой и его сыном Яиром.Мандельблитт отсутствовал на третьем дне слушаний, во время которого обсуждались дело 4000 и дело 2000. Он был вызван на заседание военно-политического кабинета, посвященного иранской угрозе. Заседание продолжалось пять часов и было созвано неожиданно. Некоторые источники в юридической системе полагают, что такое совпадение “не было случайным”.Также отсутствовала в этот день прокурор Лиат Бен Ари, отбывшая с семьей на отдых в Южную Африку.