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Трамп добивается перемирия между Турцией и курдами 11.10 06:53   MIGnews.com

Трамп добивается перемирия между Турцией и курдами

Высокопоставленный источник в Госдепартаменте США сообщил о том, что президент Трамп поручил этому ведомству выступить в качестве посредника между Турцией и курдскими силами в Сирии и “попытаться найти пути к прекращению огня”.

Источник заявил, что с момента звонка Эрдогана Трампу  в воскресенье, 6 октября”продолжались различные дипломатические обмены, в которых участвовал Эрдоган”.

Также сообщается о том, что посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд посетил встречу в турецком МИДе.

Источник подчеркнул, что прекращение огня “является самым предпочтительным исходом, с точки зрения президента”.

Рнее Трамп опубликовал твит, в котором говорится: “У нас есть только три выбора: послать тысячи солдат и добиться военной победы, нанести по Турции тяжелый финансовый удар с помощью санкций, или же добиться сделки между Турками и курдами!”


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