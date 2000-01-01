11.10 18:26 MIGnews.com

"Альтернативу для Германии" обвиняют после теракта в Галле

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Немецкие еврейские лидеры и политики в пятницу, 11 октября, обвинили ультраправую партию AfD в разжигании ненависти, что спровоцировало антисемитскую атаку в Галле, где были убиты два человека. Партия гневно отвергает обвинения.Несколько политиков обвинили партию "Альтернатива для Германии" в активизации агрессивного фанатизма. Феликс Кляйн, представитель правительства по борьбе с антисемитизмом, заявил, что AfD, крупнейшая оппозиционная партия в парламенте, стала предметом торговли в подстрекательских антиеврейских настроениях.Он отметил, что ведущие деятели этой партии подвергли сомнению идеи, связанные с памятью о Холокосте и искуплением преступлений нацистов. Они также, по словам Кляйна, критиковали еврейские религиозные обряды: "У AfD есть множество взглядов, враждебных евреям", - заявил Кляйн общественному вещателю ZDF."Например, их позиция о том, что ритуальный убой животных (для кошерного приготовления пищи) должен быть запрещен". Он указал на главу партии Александра Голанда, который выразил "гордость" за действия немецких солдат во время Второй мировой войны, и обозначил период нацистского правления как просто "частичку птичьего корма" в истории Германии.Должность Кляйна была создана в прошлом году в ответ на резкий рост преступлений на почве ненависти в отношении евреев в Германии спустя семь десятилетий после Холокоста.