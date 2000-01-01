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Италия: ЕС не примет шантаж от Турции | Фото:11.10 16:12   MIGnews.com

Италия: ЕС не примет шантаж Турции

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в пятницу, 11 октября, что Анкара должна немедленно прекратить свои военные операции в северной части Сирии.

"ЕС не может принять этот шантаж. Усилия Турции по приему в сирийских беженцев не могут затем стать инструментом шантажа для военной инициативы, которую мы не можем принять и которая должна немедленно прекратиться", - заявил Конте журналистам.

Анкара подверглась критике со стороны ЕС в связи с ее воздушным и сухопутным наступлением против ранее поддерживаемых США курдов в Сирии.

В своей речи в четверг президент Турции Тайип Эрдоган сказал Евросоюзу "взять себя в руки" и пригрозил, что если блок объявит операцию оккупацией, он "откроет ворота и отправит 3,6 миллиона беженцев" в Европу.


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