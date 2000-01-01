Глава Моссада: убийство Сулеймани не является невозможным
Глава Моссада Йосси Коэн сказал, что убийство израильтянами командующего спецподразделением эль-Кудс Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани является "не невозможным".
Об этом он сказал в интервью газете Mishpacha, опубликованном в четверг, 10 октября, передает The Times of Israel.
У Коэна спросили, действительно ли Израиль пытался устранить Сулеймани в 2006 году, о чем тот заявил на прошлой неделе.
"Он еще не совершил ошибку, которая поставила бы его в престижный список целей убийства Моссада. Он хорошо знает, что его убийство не является невозможным. Его действия ощущаются повсюду. Нет сомнений, что созданная им инфраструктура представляет собой серьезную проблему для Израиля", – подчеркнул Коэн.
Напомним, что Сулеймани на прошлой неделе дал интервью, в котором рассказал, что израильтяне пытались его ликвидировать в Бейруте в ходе Второй Ливанской войны в 2006 году.
"Израильские беспилотники парили над нашими головами в Дахии. Мы решили переехать в другое место неподалеку, и тут Израиль атаковал. Я был с Насраллой и Имадом Муранией. Мы были уверены, что они собираются атаковать и то здание, в котором мы находились", – признавался Сулеймани.