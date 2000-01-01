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Глава Моссада: убийство Сулеймани не является невозможным | Фото:11.10 11:04   MIGnews.com

Глава Моссада: убийство Сулеймани не является невозможным

Глава Моссада Йосси Коэн сказал, что убийство израильтянами командующего спецподразделением эль-Кудс Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани является "не невозможным".

Об этом он сказал в интервью газете Mishpacha, опубликованном в четверг, 10 октября, передает The Times of Israel.

У Коэна спросили, действительно ли Израиль пытался устранить Сулеймани в 2006 году, о чем тот заявил на прошлой неделе.

"Он еще не совершил ошибку, которая поставила бы его в престижный список целей убийства Моссада. Он хорошо знает, что его убийство не является невозможным. Его действия ощущаются повсюду. Нет сомнений, что созданная им инфраструктура представляет собой серьезную проблему для Израиля", – подчеркнул Коэн.

Напомним, что Сулеймани на прошлой неделе дал интервью, в котором рассказал, что израильтяне пытались его ликвидировать в Бейруте в ходе Второй Ливанской войны в 2006 году.

"Израильские беспилотники парили над нашими головами в Дахии. Мы решили переехать в другое место неподалеку, и тут Израиль атаковал. Я был с Насраллой и Имадом Муранией. Мы были уверены, что они собираются атаковать и то здание, в котором мы находились", – признавался Сулеймани.


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