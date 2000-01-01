Педофил Малка Лейфер останется за решеткой

Верховный суд 10 октября отменил решение окружного суда Иерусалима о переводе подозреваемой в педофилии Малки Лейфер под домашний арест.
По данным SBS, 52-летняя секс-преступница останется за решеткой, пока не будет принято окончательное решение об ее экстрадиции в Австралию.
"Самое наличие сомнений в психическом состоянии ответчицы вызывает опасения, что она пытается избежать заслуженного наказания и создает помехи судебному процессу", – сказано в решении судьи Анат Барон.
Лейфер грозит экстрадиция в Австралию по 74 обвинениям в сексуальном насилии над ученицами, когда она была директором в средней школе Адаса Исраэль в Мельбурне. Женщина бежала в Израиль в 2008 году после того, как впервые появились обвинения в совращении несовершеннолетних учениц. Адвокаты одной из жертв приветствовал решение судьи.
Ранее стало известно, что обвиняемая в педофилии Малка Лейфер должна быть выпущена под домашний арест. После соответствующего решения окружного суда Иерусалима к главе правительства Израиля Биньямину Нетаниягу обратился премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс с просьбой способствовать экстрадиции женщины.