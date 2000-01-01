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Фото из архива 11.10 21:17   MIGnews.com

ХАМАС вновь обратился к Аббасу с требованием снять санкции

ХАМАС повторил свой призыв к президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу снять санкции, введенные им в прошлом году в Газе. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Обращение прозвучало на фоне нарастания напряженности между ХАМАСом и ПА, особенно после поставки топлива на единственную электростанцию в Газе, финансируемой Катаром.

Топливо было доставлено через пограничный пункт Керем Шалом в рамках программы по решению проблемы серьезной нехватки электроэнергии в секторе Газа. В настоящее время палестинцы в секторе Газа получают от четырех до пяти часов электричества в день.


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