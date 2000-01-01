ХАМАС вновь обратился к Аббасу с требованием снять санкции
ХАМАС повторил свой призыв к президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу снять санкции, введенные им в прошлом году в Газе. Об этом сообщает Jerusalem Post.
Обращение прозвучало на фоне нарастания напряженности между ХАМАСом и ПА, особенно после поставки топлива на единственную электростанцию в Газе, финансируемой Катаром.
Топливо было доставлено через пограничный пункт Керем Шалом в рамках программы по решению проблемы серьезной нехватки электроэнергии в секторе Газа. В настоящее время палестинцы в секторе Газа получают от четырех до пяти часов электричества в день.