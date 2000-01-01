Путин распланировал восстановление Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что восстанавливать Сирию предстоит всему миру.
По его словам, после "сокрушительного удара по террористическому интернационалу" в стране, появились шансы на стабильность. В первую очередь, по мнению Путина, следует восстановить экономическую сферу и инфраструктуру Сирии.
Также важным вопросом является возвращение беженцев, "что позволило бы снизить миграционную нагрузку на многие европейские страны".
"На основе итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюции 2254 Совета Безопасности ООН созданы предпосылки для активизации мирных переговоров. Вместе с партнерами по астанинскому формату энергично работаем над формированием межсирийского конституционного комитета", - добавил Путин, передает ТАСС.