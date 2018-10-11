Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Украина передала секреты С-300 Израилю 11.10 19:31   MIGnews.com

Украина передала секреты С-300 Израилю

Вьетнамский портал soha.vt сообщает о том, что украинская сторона передала израильтянам и американцам секреты системы ПРО С-300, только что поставленной в Сирию.

Сайт утверждает, что США и Израилю “передана вся важнейшая информация, касающаяся С-300”.

Украина передала секреты С-300 Израилю

По данным автора материала, израильская и американская военная делегации тайно посетили Украину. Украинцы позволили израильским и американским офицерам исследовать как саму систему ПРО, так и ее программное обеспечение.

Украина, между тем, пригласила обе стороны принять участие в совместных учениях, на которых будут отрабатываться методы прорыва защиты комплексов С-300. Предполагается, что американцы пошлют свои истребители F-15, а израильтяне - экипажи военных летчиков.

В украинском воздушном пространстве американские F-15, за штурвалом которых будут находиться израильские военные летчики, отработают воздушный бой с С-300, и методы противодействия системе.

Американцы предоставят 18 истребителей-бомбардировщиков F-15, а израильтяне - гораздо большее количество военных летчиков, так, чтобы наибольшее их число могло бы попрактиковаться с С-300 в реальных условиях.

Сайт указывает на то, что Украина производила многие важнейшие компоненты С-300, в том числе радар 36D6M1-1 , который позднее экспортировался в США.

Несмотря на то, что Сирии поставлены С-300ПМ2 украинский технический  персонал уверен в том, что эта система кардинально не отличается от того, чем располагает украинская сторона.

Следует также отметить, что несмотря на заявления России о развертывании в Сирии только что поставленных С-300, речь, возможно, идет о поспешной операции, результаты которой на настоящий момент не ясны.

Эксперты Jamestown Foundation указывают на то, что в Дамаск доставлены лишь четыре пусковые установки, и они не являются установками С-300ПМ2, а более ранними модификациями. Предполагается. что сирийцам передан “гибридный” ракетный полк. Подробнее об этом можно прочитать в материале ”С-300 в Сирии: двойной блеф Москвы”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:19
Посол Израиля - за одним столом с послом Эмиратов
04:30
Видео: из глаза достают 15-сантиметрового паразита
03:26
В СИЗО покончил с собой актер сериала "Глухарь"
02:46
В Штатах застрелили известную модель
00:34
Археологи раскрыли тайну острова Пасхи
23:21
Нетаниягу посетил американсций эсминец в Ашдод
22:18
Израиль выделит миллионы на привлечение зарубежных студентов
21:42
Германия обвинила российскую разведку в кибератаках
21:17
ХАМАС вновь обратился к Аббасу с требованием снять санкции
21:00
Катар выделит Газе 150 млн. долларов
20:44
Путин распланировал восстановление Сирии  
20:16
В США арестовали мужчину за подготовку теракта в Вашингтоне
19:51
В ЮНЕСКО ответили на обвинения Данона в антисемитизме
19:19
В Танзании похитили самого молодого миллиардера Африки
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus