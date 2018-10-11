Украина передала секреты С-300 Израилю

Вьетнамский портал soha.vt сообщает о том, что украинская сторона передала израильтянам и американцам секреты системы ПРО С-300, только что поставленной в Сирию.
Сайт утверждает, что США и Израилю “передана вся важнейшая информация, касающаяся С-300”.
По данным автора материала, израильская и американская военная делегации тайно посетили Украину. Украинцы позволили израильским и американским офицерам исследовать как саму систему ПРО, так и ее программное обеспечение.
Украина, между тем, пригласила обе стороны принять участие в совместных учениях, на которых будут отрабатываться методы прорыва защиты комплексов С-300. Предполагается, что американцы пошлют свои истребители F-15, а израильтяне - экипажи военных летчиков.
В украинском воздушном пространстве американские F-15, за штурвалом которых будут находиться израильские военные летчики, отработают воздушный бой с С-300, и методы противодействия системе.
Американцы предоставят 18 истребителей-бомбардировщиков F-15, а израильтяне - гораздо большее количество военных летчиков, так, чтобы наибольшее их число могло бы попрактиковаться с С-300 в реальных условиях.
Сайт указывает на то, что Украина производила многие важнейшие компоненты С-300, в том числе радар 36D6M1-1 , который позднее экспортировался в США.
Несмотря на то, что Сирии поставлены С-300ПМ2 украинский технический персонал уверен в том, что эта система кардинально не отличается от того, чем располагает украинская сторона.
Следует также отметить, что несмотря на заявления России о развертывании в Сирии только что поставленных С-300, речь, возможно, идет о поспешной операции, результаты которой на настоящий момент не ясны.
Эксперты Jamestown Foundation указывают на то, что в Дамаск доставлены лишь четыре пусковые установки, и они не являются установками С-300ПМ2, а более ранними модификациями. Предполагается. что сирийцам передан “гибридный” ракетный полк. Подробнее об этом можно прочитать в материале ”С-300 в Сирии: двойной блеф Москвы”.