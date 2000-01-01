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скриншот с видео YouTube 11.10 19:51   MIGnews.com

В ЮНЕСКО ответили на обвинения Данона в антисемитизме

Организация ЮНЕСКО отвергла обвинения посла Израиля в ООН Дэнни Данона после того, как он раскритиковал принятие двух резолюций, признававших еврейские святыни палестинскими.

"Сегодня ЮНЕСКО подтвердила, что израильские, палестинские и иорданские власти дали свой зеленый свет полному тексту (резолюции - ред.), позволяя принять его посредством консенсуса в Совете", - сказал представитель ЮНЕСКО, передает Jerusalem Post.

Как сообщалось ранее, Данон раскритиковал резолюции, принятые в среду членами Исполнительного совета ЮНЕСКО, согласно которым гробница Патриархов в Хевроне и гробница Рахили в Вифлееме являются "неотъемлемой частью оккупированной палестинской территории".


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