В ЮНЕСКО ответили на обвинения Данона в антисемитизме
Организация ЮНЕСКО отвергла обвинения посла Израиля в ООН Дэнни Данона после того, как он раскритиковал принятие двух резолюций, признававших еврейские святыни палестинскими.
"Сегодня ЮНЕСКО подтвердила, что израильские, палестинские и иорданские власти дали свой зеленый свет полному тексту (резолюции - ред.), позволяя принять его посредством консенсуса в Совете", - сказал представитель ЮНЕСКО, передает Jerusalem Post.
Как сообщалось ранее, Данон раскритиковал резолюции, принятые в среду членами Исполнительного совета ЮНЕСКО, согласно которым гробница Патриархов в Хевроне и гробница Рахили в Вифлееме являются "неотъемлемой частью оккупированной палестинской территории".