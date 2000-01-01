11.10 17:32 MIGnews.com

Израиль: Видеокамеры не могут отслеживать парковку

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Штраф за неправильную парковку, выписанный инспекторами муниципалитета Тель-Авива на основании съемки установленной на улице видеокамеры, не действителен. В постановлении, вынесенном судом по местным делам в Тель-Авиве говорится, что муниципалитет не имеет права использовать видеокамеры, фиксирующее происходящее на улице, для отслеживания нарушений парковки, так как не получил на это разрешение от кнессета.История началась в 2015 году, когда обвиняемому было предъявлено обвинение в двойной парковке, причем штраф был выписан муниципальным инспектором, находящемся в центре видеоконтроля. Камера зафиксировала, что автомобиль припаркован больше 2 минут и инспектор выписала штраф. Обвиняемый отрицал факт нарушения правил парковки, заявляя при этом, что муниципалитет не имеет права отслеживать нарушения правил парковки с помощью видеокамер, установленных на зданиях и фиксирующих происходящее на улице. Чтобы обосновать свое заявление, обвиняемый сослался на законы, разрешающие полиции и муниципалитету использовать видеонаблюдение для предотвращение различных правонарушений, но не нарушений правил парковки.Основное обсуждение происходило не вокруг вопроса вопроса о том, действительно ли имела место «двойная парковка», а вокруг вопроса нарушения требований о конфиденциальности. Судья объяснил, что в свете ущерба, причиняемого снимающими улицу видеокамерами частной жизни прохожих, для их эксплуатации требуется разрешение кнессета. Поскольку кнессет разрешил муниципалитетам использовать видеокамеры только для фиксации водителей, использующих для проезда полосу общественного транспорта, они не имеют права использовать камеры для обеспечения соблюдения правил парковки.В результате суд отклонил представленные муниципалитетом доказательства и оправдал обвиняемого в нарушении правил парковки.