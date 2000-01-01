11.10 17:22 MIGnews.com

Тегеран отреагировал на обвинение иранского посла в заговоре

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Тегеран призвал немецкого посла выразить протест против экстрадиции одного из дипломатов в Бельгии в связи с тем, что его обвиняют в заговоре."Посол Германии в Тегеране был вызван сегодня в знак протеста против экстрадиции одного из наших дипломатов в Бельгии", - указано в заявлении представителя Министерства иностранных дел Ирана Бахрама Гасеми.Глава европейского комитета министерства сказал послу, что арест и экстрадиция "вызваны сфабрикованным заговором со стороны врагов Ирана" и призвали к его скорейшему освобождению.Иранский дипломат, который жил и работал в Вене, был взят под стражу в Бельгии по подозрению в причастности к заговору с целью разгона митинга, организованного силами иранской оппозиции во Франции.