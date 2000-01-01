Тегеран отреагировал на обвинение иранского посла в заговоре
Тегеран призвал немецкого посла выразить протест против экстрадиции одного из дипломатов в Бельгии в связи с тем, что его обвиняют в заговоре.
"Посол Германии в Тегеране был вызван сегодня в знак протеста против экстрадиции одного из наших дипломатов в Бельгии", - указано в заявлении представителя Министерства иностранных дел Ирана Бахрама Гасеми.
Глава европейского комитета министерства сказал послу, что арест и экстрадиция "вызваны сфабрикованным заговором со стороны врагов Ирана" и призвали к его скорейшему освобождению.
Иранский дипломат, который жил и работал в Вене, был взят под стражу в Бельгии по подозрению в причастности к заговору с целью разгона митинга, организованного силами иранской оппозиции во Франции.