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Фото из архива 11.10 17:22   MIGnews.com

Тегеран отреагировал на обвинение иранского посла в заговоре

Тегеран призвал немецкого посла выразить протест против экстрадиции одного из дипломатов в Бельгии в связи с тем, что его обвиняют в заговоре.

"Посол Германии в Тегеране был вызван сегодня в знак протеста против экстрадиции одного из наших дипломатов в Бельгии", - указано в заявлении представителя Министерства иностранных дел Ирана Бахрама Гасеми.

Глава европейского комитета министерства сказал послу, что арест и экстрадиция "вызваны сфабрикованным заговором со стороны врагов Ирана" и призвали к его скорейшему освобождению.

Иранский дипломат, который жил и работал в Вене, был взят под стражу в Бельгии по подозрению в причастности к заговору с целью разгона митинга, организованного силами иранской оппозиции во Франции.


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