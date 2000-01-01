ООН призвала Саудовскую Аравию прекратить удары по Йемену
Комитет ООН по правам человека призвал Саудовскую Аравию прекратить воздушные удары по гражданским объектам в Йемене и привлечь к ответственности должностных лиц, ответственных за смерти детей и незаконные нападения, сообщает пресс-служба структуры.
Обращение Комитета ООН по правам человека последовало за международной обеспокоенностью в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамала Хашогги, который открыто критиковал военную роль Эр-Рияда в Йемене.
Давление на Саудовскую Аравию, в том числе со стороны союзников, с призывом вкладывать больше усилий, началось, чтобы минимизировать количество жертв среди мирного населения в гражданской трехлетней войне, в результате которой погибло более 10 тысяч человек.