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Фото из архива 11.10 15:41   MIGnews.com

ООН призвала Саудовскую Аравию прекратить удары по Йемену

Комитет ООН по правам человека призвал Саудовскую Аравию прекратить воздушные удары по гражданским объектам в Йемене и привлечь к ответственности должностных лиц, ответственных за смерти детей и незаконные нападения, сообщает пресс-служба структуры.

Обращение Комитета ООН по правам человека последовало за международной обеспокоенностью в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамала Хашогги, который открыто критиковал военную роль Эр-Рияда в Йемене.

Давление на Саудовскую Аравию, в том числе со стороны союзников, с призывом вкладывать больше усилий, началось, чтобы минимизировать количество жертв среди мирного населения в гражданской трехлетней войне, в результате которой погибло более 10 тысяч человек.


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