11.10 14:02 MIGnews.com
Арье Дери: у детей Ахариш и Халеви будут серьезные проблемы
Министр внутренних дел и депутат Арье Дери в четверг, 11 октября, раскритиковал брачный союз арабки Люси Ахариш и еврейского актера Цахи Халеви, звезды международного ТВ Хита “Фауда”.
Дери назвал союз знаменитостей “неправильным”, сказав, что “ассимиляция поглощает еврейский народ”.
Также он отметил, что с мусульманской матерью и еврейским отцом дети пары столкнутся с “серьезными проблемами” в Израиле, и призвал Ахариш обратиться в иудаизм.
"Если ее душа жаждет иудаизма, то есть процесс обращения”, - сказал он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии