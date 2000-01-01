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Арье Дери: у детей Ахариш и Халеви будут серьезные проблемы 11.10 14:02   MIGnews.com

Арье Дери: у детей Ахариш и Халеви будут серьезные проблемы

Министр внутренних дел и депутат Арье Дери в четверг, 11 октября, раскритиковал брачный союз арабки Люси Ахариш и еврейского актера Цахи Халеви, звезды международного ТВ Хита “Фауда”.

Дери назвал союз знаменитостей “неправильным”, сказав, что “ассимиляция поглощает еврейский народ”.

Также он отметил, что с мусульманской матерью и еврейским отцом дети пары столкнутся с “серьезными проблемами” в Израиле, и призвал Ахариш обратиться в иудаизм.

"Если ее душа жаждет иудаизма, то есть процесс обращения”, - сказал он.


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